Bakanlık geçici Sözcüsü Mark Toner tarafından yapılan yazılı açıklamada, Tillerson’ın Şubat 15 ve 17 tarihleri arasındaki G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Almanya’nın Bonn şehrine gideceği bildirildi. Açıklamada, Tillerson’un yapacağı bu ziyaretin Dışişleri Bakanı olarak ilk resmi ziyareti olacağı kaydedildi. Tillerson’ın bu toplantıdaki oturumların yanı sıra ikili görüşmeler yapacağı belirtilen açıklamada, “Bakan Tillerson, İngiltere, Suudi Arabistan, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri ve Birleşmiş Milletler yetkilileriyle Yemen’deki durumu ele alan görüşmeler yapacak.” ifadesine yer verildi.
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ilk ziyaretini Almanya’ya yapacak
15.02.2017 - 11:31 | Son Güncelleme: 15.02.2017 - 11:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un ilk yurt dışı ziyaretini G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Almanya’ya yapacağı açıklandı.
Kaynak: AA
Etiketler : abd,
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