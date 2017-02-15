Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlık geçici Sözcüsü Mark Toner tarafından yapılan yazılı açıklamada, Tillerson’ın Şubat 15 ve 17 tarihleri arasındaki G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Almanya’nın Bonn şehrine gideceği bildirildi. Açıklamada, Tillerson’un yapacağı bu ziyaretin Dışişleri Bakanı olarak ilk resmi ziyareti olacağı kaydedildi. Tillerson’ın bu toplantıdaki oturumların yanı sıra ikili görüşmeler yapacağı belirtilen açıklamada, “Bakan Tillerson, İngiltere, Suudi Arabistan, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri ve Birleşmiş Milletler yetkilileriyle Yemen’deki durumu ele alan görüşmeler yapacak.” ifadesine yer verildi.