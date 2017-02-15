Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Senato İstihbarat Komitesi üyesi Missouri eyaletinin Cumhuriyetçi senatörü Roy Blunt sabah saatlerinde yaptığı bir açıklamada “Bu konuyu incelemek benim de üyesi olduğum Senato İstihbarat Komitesi’nin asli görevidir ve konuyu enine boyuna incelemeliyiz ki sürecin sonunda kimsenin altına bakılmamış bir taş olup olmadığına yönelik şüphesi kalmasın ve bir sonuca yeterli bilgi olmaksızın varılmalı.” ifadelerini kullandı.

Flynn’in Senato’da ifade vermesi gerektiğini ifade eden Missouri senatörü, emekli generalin bildiklerini Amerikan kongresi ile paylaşması gerektiğinin altını çizdi. Blunt şöyle devam etti: "Başkanla çalışan tüm halkın ulusal güvenlik danışmanı tam güvenilir ve doğru olmalı ancak görünen o ki öyle değildi ve bedelini ödedi. Bu durumda güvenilirlik en önemli şeydir, bilgiden daha önemlidir.”

Blunt’ın çağrısına kısa bir süre sonra Güney Carolina eyaleti senatörü Lindsey Graham da katıldı.

FLYNN'İN RUS BÜYÜKELÇİYLE GÖRÜŞTÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

Trump'ın başkanlık görevini Barack Obama'dan devralmasından önce Flynn'in Rus Büyükelçi Kislyak ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımları konuştuğu iddia edilmişti. Flynn bu iddiaları reddetmiş ve Kislyak ile taziye görüşmesi yaptığını öne sürmüştü. Flynn'in ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i de bu yönde bilgilendirdiği belirtilmişti. Bunun üzerine Pence, Flynn'i savunmak üzere geçen ay emekli generalin Rus Büyükelçi ile asla yaptırımları konuşmadığını söylemişti.

Ancak geçen hafta sonu ABD'nin önde gelen medya kuruluşları, Adalet Bakanlığının, Trump yönetimini Flynn'in Ruslarla ilişkisi olabileceği konusunda uyardığını ve emekli generalin Rus Büyükelçi ile yaptırımları konuşmuş olabileceği iddiası ortaya atılmıştı. Bu durum üzerine Flynn'in Pence'ten özür dilediği Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer tarafından doğrulanmış, Trump'ın emekli generalin durumunu değerlendirdiği belirtilmişti.

Bugün, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı emekli Korgeneral Michael Flynn'in, Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Ivanovich Kislyak ile yaptığı telefon görüşmesine dair iddialar üzerine görevinden istifa ettiği bildirilmişti.