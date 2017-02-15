Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa İçişleri Bakanlığı, Paris'in kuzeyindeki bir banliyöde, rutin kimlik kontrolü sırasında polisin bir gence copla cinsel saldırıda bulunmasına tepki olarak ülke genelinde çıkan gösterilerde şu ana kadar toplam 245 kişinin sorgulandığını açıkladı. Açıklamada, olayların başladığı 4 Şubat'tan bu yana sorgulanan 245 kişi arasından 236'sının polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltıların önemli bir kısmının Paris bölgesinde gerçekleştiği hatırlatılan açıklamada, sadece başkent ve yakın banliyöleri Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine ve Val-de-Marne'da 168 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanlar içinden 48'inin mahkemeye sevk edildiği kaydedilen açıklamada, bunlardan 14'ünün çıkartıldıkları nöbetçi mahkemelerin ardından bir yıla kadar varan çeşitli süreler için mahkum olarak cezaevine gönderildiği ifade edildi. Suçluların cezasız kaldığı ve polis şiddetinin üstünün örtüldüğünü iddia eden banliyölerdeki halk, iki haftadır protesto gösterisinde bulunuyor. Gösterilerde şu ana kadar çok sayıda araç yakılırken, bazı iş yerleri yağmalanıp otobüs durakları tahrip edildi.