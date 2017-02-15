Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polis yetkilileri, Hajin bölgesindeki Bandipora kasabası yakınında sabah saatlerinde yaşanan ilk çatışmada bir direnişçi ve dört Hint askerinin hayatını kaybettiğini, yedi direnişçi ve iki askerin ağır yaralandığını aktardı. Yetkililer, sınır kasabası Handwara yakınında meydana gelen ikinci çatışmada ise üç direnişçinin ve Hint ordusundan bir binbaşının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bölgede iki gün önce Keşmir'in güneyinde dört direnişçi, iki sivil ve iki askerin hayatını kaybettiği çatışma sonrası bağımsızlık yanlısı gösteriler meydana gelmişti. Güvenlik güçlerinin hava saçması ve gerçek mühimmat kullanarak müdahale ettiği gösterilerde 20'den fazla kişi yaralanmıştı. İhtilaflı bölge geçen temmuzda direniş örgütü Hizbul Mücahidin lideri Burhan Vani'nin öldürülmesinin ardından yoğun protesto ve kalkışmalara sahne olmuş, akabinde Hint ordusunun düzenlediği operasyonlarda en az yüz sivil hayatını kaybetmişti.

Himalayalarda Hindistan ve Pakistan arasında Müslüman nüfusun yoğun olarak yaşadığı bir bölge olan Keşmir, iki ülkenin İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947 yılından bu yana egemenlik tartışmalarına konu oluyor. Cammu Keşmir'deki Müslüman direniş grupları 1989'dan bu yana bağımsızlık ya da Pakistan'a bağlanmak için eylem yapıyor. Bölgede yaşanan şiddet olaylarında bugüne dek yaklaşık 70 bin kişi yaşamını yitirdi.