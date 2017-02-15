Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İbadi, Sadr yanlılarının düzenlediği gösteriler ve beraberinde başkent Bağdat'taki şiddet olaylarının ele alındığı Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, hükümetin öncelikli gündem maddesinin Musul'u terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonları olduğuna dikkati çekti. Sadr yanlılarına işaret eden İbadi, "Göstericilere, ülkeyi iç savaşla ateşe vermemeye ve en önemli hedefimiz DEAŞ ile mücadeleyi unutmamaya çağırıyorum." dedi. Gösterileri kullanan bazı gruplar olduğunu ifade eden İbadi, barışçıl gösterilerin önemine vurgu yaparak, "Güvenlik güçlerini tedirgin etmek, kentlerin kurtarılması operasyonları için harcanan çabaları olumsuz etkiler." diye konuştu.

TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ

İbadi ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptığını ifade ederek, Trump'ın DEAŞ ile mücadelede Irak'a destek verdiğini vurguladığını aktardı. Trump'a ABD'ye giriş yasağının Irak vatandaşlarını kapsamasının uygun olmadığını dile getirdiğini ifade eden İbadi, ABD Başkanının bu meselenin yeniden ele alınması sözünü verdiğini belirtti.