Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, günlük basın toplantısında, Trump’ın danışmanlarından Donald McGahn’in 17 gün önce Trump’ı uyararak, Flynn'in Rus Büyükelçi Sergey Kislyak ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Başkan Yardımcısı Mike Pence’e yanlış bilgi verdiği yönünde bilgilendirdiğini söyledi. Sözcü Spicer, “Bir güven sorunu olduğu” yönünde başkanın uyarıldığını ve bunun üzerine Trump’ın Flynn’den istifa etmesini istediğini kaydetti.

"BEYAZ SARAY, FLYNN'İ TAKİP ALTINA ALDI"

Spicer, "Başkan, Flynn’in Pence’i ve diğerlerini yanlış yönlendirmesinden dolayı çok ciddi şekilde kaygılanmıştı." ifadesini kullanarak, bu gelişmelerin üzerine Trump'ın Flynn'den istifa etmesini istediğini bildirdi. Beyaz Saray’ın Flynn’i Rus Büyükelçi Kislyak’la görüştüğünün ortaya çıkmasının ardından takip altına aldığını belirten Spicer, "Bu söylentiler ilk ortaya çıktığından beri, konunun gerçek olup olmadığını anlamak için her gün araştırma yapıldı." ifadesini kullandı.

Flynn, Kislyak ile yaptığı telefon görüşmesine dair iddiaların ardından görevinden istifa etmişti.