Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Butte County Şerifi Kory Honea, yaptığı açıklamada, su baskını riski nedeniyle evlerini boşaltan vatandaşlara dönüş izni verildiğini duyurdu. Bölge sakinlerinden ihtiyatlı olmalarını isteyen Honea, tehlikenin yeniden artması durumunda tekrar tahliye kararı vermek durumunda kalabileceklerini bildirdi. California Su Kaynakları biriminden yapılan açıklamada, savaktaki sorunların giderildiği, barajın muhtemel yağış ve kar erimelerine karşı dayanıklı hale getirildiği belirtildi. California Valisi Jerry Brown ise federal yönetimin bölgeye acil durum yardımı yapmayı kabul ettiğini aktardı.

Son günlerde etkili olan aşırı yağışlar, Oroville Baraj Gölü'nde su seviyesinin yükselmesine yol açmıştı. Seviyeyi azaltmak için tahliye savağını kullanmak isteyen görevliler bu bölümde delik olduğunu tespit etmiş ve olası sel felaketinin önlenmesi amacıyla geçen pazar günü bölgedeki 180 bine yakın kişi için acil tahliye kararı çıkarılmıştı.