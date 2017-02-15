Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kore'nin geçen hafta sonu yeni orta ölçekli balistik füzesini denediği sırada ABD donanmasının tehlike durumunda bunu avlamak üzere iki güdümlü füze destroyerini füzenin düştüğü Japon Denizi'nde konuşlandırdığı bildirildi. ABD donanmasından alınan bilgiye göre, Aegis balistik füze sistemi donanımına sahip güdümlü füze destroyerleri USS Stethem ve USS McCampbell, Pyongyang'ın balistik füze denemesi sırasında Japon Denizi'nde bulunuyordu. Japonya ve Güney Kore tarafından da kullanılan Aegis sayesinde aynı anda 100 güdümlü füze takip edilip durdurulabiliyor. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası toplum, Kuzey Kore yönetimini füze denemesinden dolayı kınamıştı ancak Kim Jong-un yönetimi balistik füze programına devam edeceğini belirtiyor.