Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin önde gelen televizyon kanalı CNN'in halihazırda görevde olan ve görevden ayrılmış birçok Amerikalı yetkiliye dayandırdığı iddiasına göre, seçim sürecinde ABD Başkanı Donald Trump'ın hem kampanyasının hem de şirketlerinin yetkilileri ile "şüpheli" Rus vatandaşları arasında sürekli bir iletişim söz konusuydu. Barack Obama'dan başkanlık görevini devralmadan önce hem Trump'ın hem de Obama'nın istihbarat yetkililerince konu hakkında detaylı bir şekilde bilgilendirildiği de ortaya atılan iddialar arasında bulunuyor.

GÖRÜŞMELER TAKİP ALTINA ALINDI

Donald Trump'ın yetkilileri ile Ruslar arasında yaşanan görüşmelerin rutin istihbarat toplama sırasında teknik takibe takıldığını belirten istihbarat yetkilileri, görüşmelerin sıklığı ve görüşenlerin Trump'a olan yakınlığının Amerikan istihbaratında şüphelere yol açtığını kaydetti. CNN'in haberine göre, Ruslarla görüşenler arasında Trump'ın kampanya direktörü Paul Manafort ve danışmanı Michael Flynn de var.