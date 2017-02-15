Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, Astana’daki Suriye görüşmelerinin 16 Şubat’a ertelendiğini belirtti ancak nedenine ilişkin bilgi vermedi. Bakanlık, daha önce görüşmelerin ikinci turunun Suriye, Türkiye, Rusya ve İran’ın katılımıyla 15-16 Şubat'ta Astana’da yapılacağını duyurmuştu. Görüşmelerde çatışma alanlarındaki durumun istikrara kavuşturulması için tedbirlerin alınması, garantör ülkelerin kurduğu ortak çalışma grubu hükümlerinin kabul edilmesi ve Cenevre görüşmelerinin ele alınacağını kaydedilmişti.