Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de Başkan Donald Trump'ın en yakınındaki isimlerinden biri olan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'ın, daha ilk ayını doldurmadan görevinden istifa etmesi gündeme otursa da ülke siyasetinde istifalar ve görevden almalara sıklıkla rastlanıyor. Flynn'ın kabinenin daha işbaşı yapmadığı günlerde, Aralık 2016'da Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı telefon görüşmesi Trump yönetiminde büyük huzursuzluğa neden olmuştu. Emekli General Flynn, üzerindeki baskının artmasıyla dün Beyaz Saray'daki görevinden istifa etti. Michael Flynn'ın görevini bırakması, ABD'de yeni yönetimin göreve başlamasından sonra yaşanan en hızlı istifa olarak dikkati çekti. Trump, Oval Ofis'e geçtiği ikinci haftada da üst düzey bir yetkiliyi görevden almış, nüfusun çoğunluğu Müslüman 7 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişini engelleyen kararnameyi uygulamayacağını açıklayan Adalet Bakanı Vekili Sally Yates'i görevinden uzaklaştırmıştı.

SKANDALLARIN ARDINDAN İSTİFALAR GELİYOR

Virginia Üniversitesi Politikalar Merkezi Direktörü Larry Sabato'nun hazırladığı rapora göre, eski başkanlardan Harry Truman'ın göreve geldiği 1945'ten bu yana başkan yardımcısı, bakanlar, ulusal istihbarat direktörleri ve Beyaz Saray danışmanlarının aralarında bulunduğu üst düzey 43 kişi görevlerinden uzaklaştırıldı. Uzaklaştırmalar ya yönetimle ters düşmenin ya da skandalların ardından geldi. Görevden almaların, en fazla görüldüğü bakanlıklar arasında Pentagon (Savunma Bakanlığı) ön sırada yer alıyor. Eski başkanlardan Harry Truman, Lyndon Johnson, Gerald Ford, Bill Clinton ve George W. Bush, yönetimleri sırasında belirledikleri savunma bakanlarının daha sonra istifalarını istedi. Beyaz Saray'da 1993 ile 2001 yılları arasında görev yapa Bill Clinton'ın görevden aldığı kişiler arasında Federal Araştırma Bürosu (FBI) direktörü, savunma, sağlık ve tarım bakanları da bulunuyor. Ancak bakanların istifasını isteyen Clinton'ın kendisi de neredeyse başkanlıktan oluyordu. Beyaz Saray eski stajyeri Monica Lewinsky ile ilişkisi hakkında yalan söylediği için dava açılan Clinton'ın, adaleti yanılttığı gerekçesiyle Temsilciler Meclisi'nde azline karar verilmişti. Ancak Kongre'nin diğer kanadı Senato'daki oylamada Clinton azledilmekten kurtulmuştu.