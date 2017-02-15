Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Endonezya'da 7 eyalette halk, vali ve belediye başkanını seçmek için sandık başına gitti. Halk, ülkedeki 34 eyaletten 7'sindeki 101 bölgede, 18 şehir ve 76 ilçede yeni vali ve belediye başkanlarını belirlemek üzere oy kullandı. Başkent Cakarta'da 7 milyon 100 bin, ülke genelinde de 17 yaşını doldurmuş 41 milyon seçmen bulunuyor. Oy kullanma işlemi, yerel saatle sabah 07.00'de başlayıp 13.00'de sona erdi. Başkent Cakarta'da seçim için güvenlik önlemleri artırıldı. 23 bin 315 güvenlik görevlisinin görev yaptığı kentte birçok yol trafiğe kapatıldı. Seçimlerin yapıldığı 101 bölgede resmi tatil ilan edildi. Her 5 yılda bir yapılan yerel seçimin resmi sonuçlarının 8-10 Mart tarihlerinde açıklanması bekleniyor. Herhangi bir siyasi partinin üstünlük sağlayamaması durumunda seçimin ikinci turu, oy çoğunluğunu elde eden iki aday arasında 8-10 Mayıs'ta yapılacak. Endonezya Seçim Kurulu, seçim sonuçlarıyla ilgili yerel saatle 15.00'e kadar yayın yasağı getirildiğini açıkladı.