Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz havayolu şirketi British Airways'in (BA) kabin görevlileri dört günlük grev kararı aldı. British Airways çalışanlarını temsil eden işçi sendikası Unite’dan yapılan açıklamada, uzun süredir şirketle devam eden ücret anlaşmazlığı nedeniyle 22-25 Şubat'ta kabin görevlilerinin greve gitme kararı aldığı belirtildi. Sendika daha önce de kabin görevlilerinin 17-20 Şubat'ta grev yapacağını duyurmuştu. Bu ay içerisinde sendika tarafından duyurulan tarihlerde grev kararının uygulanması halinde, kabin görevlileri yıl başından bu yana toplam 19 gün greve gitmiş olacak. Unite’ın açıklamasında BA kabin görevlilerinin yoksulluk sınırında çalıştıkları, bir kabin görevlisinin yıllık ortalama 16 bin sterlin kazandığı öne sürüldü. British Airways’ten yapılan açıklamada ise şirkette çalışan kabin görevlilerine geçen yıl ödenen en düşük ücretin yıllık yaklaşık 21 bin sterlin olduğu belirtildi. Kabin görevlilerinin grevi nedeniyle British Airways’in Londra’nın en büyük havalimanı Heathrow’dan yapılan uçuşlarda bazı rötar ve iptaller yaşanırken, Londra’daki diğer havalimanları Gatwick, London City ve Stansted’den yapılan uçuşlarda herhangi bir aksama yaşanmıyor.