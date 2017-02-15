Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) camilerinde görev yapan dört imamın evinde, "casusluk faaliyeti yürüttükleri" iddiasıyla arama yapıldı. Federal Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, casusluk yaptıkları şüphesiyle, Federal Kriminal Dairesine (BKA) bağlı polislerin Kuzey Ren-Vestfalya ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde görev yapan dört imamın evinde arama yaptığı ifade edildi. Açıklamada, federal mahkeme tarafından çıkarılan arama kararı ile, casusluk iddiaları ile ilgili daha fazla kanıt toplanmasının amaçlandığı belirtildi.

FETÖ HAKKINDAKİ BİLGİLERİ TÜRK KONSOLOSLUĞUNA İLETMEKLE SUÇLANIYORLAR

Evlerinde arama yapılan imamların Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hakkında topladıkları bilgileri Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğuna iletmekle suçlandığı kaydedildi. DİTİB yetkilileri ise bazı imamların Ankara’ya bilgi notları göndererek "casusluk faaliyeti" yürüttüğü iddialarıyla ilgili inceleme yapan Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti Anayasayı Koruma Teşkilatı bölgesinde DİTİB’in casusluk yaptığına dair herhangi bir kanıt olmadığını belirtiyor.