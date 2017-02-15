Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cüzcan Valiliği Sözcüsü Reza Gafuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Derzab'ın Çehl Band ve Çari Say bölgelerinde arsalarını görmeye gelen, aralarında çiftçilerin bulunduğu 52 sivili kaçırdığını söyledi. Gafuri, kaçırılanların nerede tutulduğunun bilinmediğini ve serbest bırakılmaları için çalışma başlatıldığını belirtti.