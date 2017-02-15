Cüzcan Valiliği Sözcüsü Reza Gafuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Derzab'ın Çehl Band ve Çari Say bölgelerinde arsalarını görmeye gelen, aralarında çiftçilerin bulunduğu 52 sivili kaçırdığını söyledi. Gafuri, kaçırılanların nerede tutulduğunun bilinmediğini ve serbest bırakılmaları için çalışma başlatıldığını belirtti.
Taliban, Afganistan'da 52 sivili kaçırdı
15.02.2017 - 13:14 | Son Güncelleme: 15.02.2017 - 13:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Derzab ilçesinde Taliban örgütünün 52 sivili kaçırdığı bildirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : taliban,afganistan,
447315 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/447315.aspx
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