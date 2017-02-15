Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zaharova, Beyaz Saray'dan yapılan "Trump, Rusya'nın Kırım'ı Ukrayna'ya geri vermesini bekliyor" şeklindeki açıklamasına yanıt verdi.

"GERİ VERMEYİZ"

Dışişleri sözcüsü, Rusya'nın Kırım'ı geri vermeyeceğini söyledi.

KIRIM İLE ALAKALI BİR AÇIKLAMADA PESKOV'DAN GELDİ

Basın mensuplarının Washington'dan gelen Kırım açıklamasıyla ilgili sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rusya, Ukrayna'daki krizin yatışması için çaba göstermeye devam ediyor ve şimdiye dek olduğu gibi sabırlı ve tutarlı olarak ABD de dahil olmak üzere partnerlerimize Kırım'ın Rusya topraklarına katılmasının nedenlerini açıklama niyetinde. Ancak Kırım'ın iadesi söz konusu değil ve bu konuyu yabancı partnerlerimizle tartışmayacağız" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 18 Şubat'ta Almanya'nın Münih kentinde görüşeceğini söyledi.