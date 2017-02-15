Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hizma Belediye Başkanı Muvaffak el-Hatib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin beldeye baskın yaptığını ve "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle üç evi buldozerlerle yıktığını söyledi.

Hatib, askerlerin evleri boşaltmak için göz yaşartıcı gaz kullandığını belirtti. Batı Şeria ile Doğu Kudüs arasındaki "ayrım duvarı" yakınlarında bulunan evlerin Filistinlilere ait araziler üzerine inşa edildiği aktarıldı.

İsrail güçleri Doğu Kudüs ve yakınlarında zaman zaman baskınlar düzenleyerek Filistinlilere ait evleri buldozerle yıkıyor veya bombayla havaya uçuruyor. Söz konusu uygulamanın hiçbir hukuki dayanağının bulunmadığını vurgulayan Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma politikalarının parçası olduğunu" belirtiyor.