Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Kaz Ciğeri Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Marie-Pierre Pe, basına yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar itlaf edilen kümes hayvanı sayısı 3 milyon 300 bine ulaştı. Ülkenin güneybatısında tespit edilen vakaların artması yüzünden, imha edilecek hayvan sayısı önümüzdeki günlerde büyük bir ihtimalle daha fazla artacak." dedi.

Tarım Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin güneybatısında 48 kasabayı daha kuş gribi için "riskli alan" ilan etti.

Böylelikle ülkenin güneybatısında risk teşkil eden kasaba sayısı 415'den 463'e çıktı. Son ilan edilen kasabalarda da kümes hayvanlarının en kısa zamanda itlaf edilmesi bekleniyor.