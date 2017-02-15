Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere başbakanlığını telefonla arayan İngiliz komedyen, başbakanlık çalışanını ABD Başkanı Donald Trump'ın Başbakan Theresa May'e Sevgililer Günü için çiçek göndermek istediğine inandırdı.

Başbakanlık ofisi "10 Numara"yı dün telefona arayarak kendini Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'ın asistanı olarak olarak tanıtan komedyen Heydon Prowse, Trump'ın May'e Sevgililer Günü münasebetiyle çiçek göndermek istediğini söyledi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Prowse, telefona yanıt veren başbakanlık çalışanına May'in hangi çiçekten hoşlandığını sordu. May'in hoşlandığı çiçeği hatırlayamayan başbakanlık çalışanı, Prowse'a, öğrenip hemen kendisini arayacağını söyledi. Bir süre sonra çevirdiğinin İngiltere telefon numarası olduğunu da fark etmeden Prowse'u geri arayan başbakanlık çalışanı, May'in ortancadan hoşlandığını iletti.

Prowse bu defa da "Lütfen Trump'ın iyi dileklerini May'e iletin. Kendisi çok hoş bir adamdır. May'in (ABD'yi) ziyaretinde Trump'ın harika vakit geçirdiğini de söyleyin." ifadelerini kullandı. Başbakanlık çalışanı da Prowse'a, "Tabii ki bu mesajı ileteceğim." dedi.

Başabakanlık, olayla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken, şakaya kurban giden başbakanlık çalışanının adı açıklanmadı.

Theresa May, iki hafta önce ABD'ye gerçekleştirdiği ziyarette Donald Trump ile elele yürürken fotoğraflanmıştı.

Başbakanlık telefon şakalarının kurbanı

İngiltere Başbakanlığı daha önce de telefon şakalarının kurbanı olmuştu.

2015 yılında dönemin İngiltere Başbakanı David Cameron, cep telefonuna gelen aramada kendini İngiliz hükümetine bağlı dijital iletişim ve istihbarat kurumunun (GCHQ) direktörü Robert Hannigan olarak tanıtan bir kişi tarafından işletilmişti. Olayın ardından başbakanlığın güvenlik prosedürlerinin gözden geçirileceği duyurulmuştu.

1998 yılında radyo sunucusu Steve Pen de, dönemin Muhafazakar Parti lideri William Hague olduğunu iddia ederek, dönemin Başbakanı Tony Blair'le görüşmeyi başarmıştı. Bunun üzerine, başbakanlık telefon santrali "Tony ile görüşmek istiyorum" diyen binlerce kişi tarafından aranmıştı.