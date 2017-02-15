Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Norveç Dışişleri Bakanı Borge Brende, Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin tüm Güneydoğu Avrupa ülkeleri için kilit role sahip olduğunu vurgulayarak, AB'nin özellikle Bosna Hersek'te önemli rol oynayacağını ifade etti.

Brende, Batı Balkan ülkeleri Hırvatistan, Sırbistan ve Kosova ziyaretlerinin ardından geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Dışişleri Bakanı İgor Crnadak ile görüştü.

Bakanlık binasındaki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Brende, iki ülke arasında güçlü bir dostluk olduğuna işaret ederek, "Norveç, Bosna Hersek'i AB üyelik yolunda güçlü bir şekilde destekliyor." dedi.

AB üyeliğinin tüm Güneydoğu Avrupa ülkeleri için kilit role sahip olduğunun altını çizen Brende, "AB, özellikle Bosna Hersek'te önemli rol oynayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Brende, Bosna Hersek'in en kısa zamanda "aday ülke" statüsü alacağına inandığını belirterek, Norveç'te 17 binden fazla Bosna Herseklinin yaşadığını ve bu kişilerin ikili ilişkilerin geliştirilmesinde son derece önemli olduğunu sözlerine ekledi.