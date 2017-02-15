Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal İsrail'i Gazze'ye yeni bir savaş başlatması konusunda uyardı.

Zeytune Araştırma Merkezi'nin İstanbul'da düzenlediği konferansa Katar'ın Başkenti Doha'dan video konferansla katılan Meşal, "Düşmanlarımız yeni bir savaştan söz ediyor. Saldırı düzenlemeleri durumunda olacaklar konusunda onları uyarıyoruz." dedi.

"Filistinlilerin seçeneği sabırla ve kesintisiz bir savaştır." diyen Meşal, "Hamas direniş araçlarıyla İsrail askerlerini önceki savaşlarda rezil eden profesyonel bir ordu kurmuştur." ifadelerini kullandı.

"Şartlarını kabul etseydik bütün başkentler Hamas'a kapılarını açacaktı"

Hamas'ın vizyon ve projelerine bağlı kaldığını belirten Meşal konuşmasında, "Hamas kendi iç yapısında seçimi ve şurayı tesis etti. Eğer uluslararası dörtlü komitenin (ABD, Rusya, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği) şartlarını kabul etseydik şimdi bütün başkentler Hamas'a kapılarını açacaktı. Ancak Hamas komitenin İsrail'i tanıma şartını kabul etmedi." bilgisini paylaştı.

Filistin'deki bölünmenin dış faktörlerden kaynaklandığını söyleyen Meşal, Filistin Ulusal Projesini tanıma ve ayrıntılardan kaçınma çağrısı yaptı.

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, Hamas’ın Gazze'deki yeni lideri Yahya Sinvar ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Hamas ile yüzleşmemiz an meselesidir." ifadelerini kullanmıştı.