Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı İsmail Heniyye'nin halefi olarak görev yapacak Sinvar, 1962'de Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus Mülteci Kampı'nda dünyaya geldi.

Aslen 1948'de İsrail'in işgal ettiği topraklarda kalan Askalan (Aşkelon) kentine bağlı El-Mecdel beldesinden olan Sinvar, küçük yaşlarda Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) daha sonra Hamas olarak yapılanan kanadına katıldı.

Eğitimini Gazze İslami Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamlayan Sinvar, İhvan'ın üniversitedeki öğrenci blokunun başkanlığını yaptı.

Öğrencilik yıllarında İhvan'ın İsrail işgaline karşı silahlı mücadele başlatmasını en çok isteyenlerden biri olan Sinvar, Hamas'ın kuruluşundan 2 yıl önce İhvan'ın Gazze'deki güvenlik teşkilatı olan El-Mecd'i kurdu.

Sinvar'ın liderliğini yürüttüğü El-Mecd adındaki bu teşkilatın görevi, İsrail işgaline karşı direniş ve İsrail'le iş birliği yapan Filistinlilerle mücadele etmekti.

İsrail tarafından 1982'de ilk kez gözaltına alınan Sinvar, serbest bırakıldıktan birkaç gün sonra yeniden gözaltına alınarak, "İsrail'e karşı eylemlere katılmak suçlamasıyla" 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

İsrail'in tasfiye listesindeki isimlerden

İsrail basınında çıkan haberlere göre, İsrail güvenlik birimleri Sinvar'ı, Gazze'de tasfiye edilmesi gerekenler listesine eklemişti.

Hamas'ın hem siyasi hem de askeri kanadı üzerinde ciddi bir ağırlığı ve nüfuzu bulunan Sinvar, Haziran 2015'ten itibaren Hamas'ın elindeki İsrail askerleriyle ilgili müzakerelerin baş sorumlusu oldu.

İsrail hapishanelerinden çıktığından beri, herhangi bir gazete veya televizyon kanalına demeç dahi vermeyen Sinvar, hem medyadan hem de birçok toplumsal münasebetten uzak durmayı tercih ediyor.

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, Sinvar'ın seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada, Sinvar'ın Hamas'ın yeni Gazze sorumlusu seçilmesinin İsrail için tehlike arz ettiğini belirterek, "Acımasızlığı ve mücadeleci yapısı nedeniyle büyük bir tehlike arz ediyor. Hamas ile yüzleşmemiz an meselesidir." demişti.