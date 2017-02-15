Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’nın Kırım’ı Ukrayna’ya iade etmesi ve Ukrayna’da çatışmanın azaltılmasına dikkat çekmesi beklediğini dile getirmişti. Rus Senatör Aleksey Puşkov, ABD’nin Kırım açıklamalarına yanıt verdi. Rus Senatör Aleksey Puşkov, “Beyaz Saray’ın Kırım açıklamaları Başkan Donald Trump’ı eleştirenleri yatıştırmak için tasarlandı” dedi. ABD yönetiminin verdiği sözlerle eleştirmenleri yatıştıramayacağını kaydeden Puşkov, “Trump’a siyasi savaş ilan ettiler” dedi.

Kırım’ın geleceğine ilişkin 2014 yılında yapılan referandumda yüzde 97 oyla Rusya Federasyonuna bağlanması yönünde oy kullanmıştı. Ukrayna Kırım’ı kendisinin ait olduğunu ancak topraklarının işgal altında olduğunu savunuyor. Rusya ise Kırım vatandaşlarının, demokratik bir şekilde uluslararası hukuk ve BM şartlarına uygun bir şekilde Rusya ile yeniden birleşme lehine oy verdiğini belirtiyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım konusunun tartışmaya kapalı olduğunu savunuyor.