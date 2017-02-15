Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'de Avrupa Birliği'nden ayrılık için geri sayım sürüyor. Geçen yılın haziran ayında gerçekleşen referandumla AB'den çıkış kararı alan İngiltere'nin iki yıl içinde birlikle olan bağlarını koparması bekleniyor. İngiltere'nin AB'den çıkış süreci için "Brexit" kısaltması kullanılıyor.



Bu kısaltma İngilizce "Britain" ile "exit" yani "Britanya" ve "çıkış" kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu. AB'den çıkabileceği konuşulan diğer ülkeler için de benzer kısaltmalar üretilmeye başlandı.



FREXIT, ITALEAVE, NEXIT...

Fransa için "Frexit", Hollanda için "Nexit", Yunanistan için "Grexit" kısaltmaları türetildi.

İtalya için "Italeave" kısaltması kabul görürken, İsviçre için "Splitzerland", Belçika için "Byegium", Lüksemburg içinse "Luxumbye" kelimeleri kullanılıyor.



Üretilen kelimelerin ortak özelliği ülke ismi ve bir tür ayrılık ifadesini içeriyor olması.



GÖZLER SEÇİMLERDE OLACAK

AB’nin geleceğinin sorgulandığı bir dönemde gözler bu yıl yapılacak seçimlere çevrildi.



Almanya, Fransa ve Hollanda'da gerçekleşecek seçimler, artan birlik karşıtlığının boyutunu ortaya koyacak.