Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ''Sonuç ne olursa olsun sakinliğimizi korumalıyız. Ülkemizde de sürdürülen referandum çalışmalarının da sona ermesinden ötürü mutluyuz'' ifadelerini kullandı.