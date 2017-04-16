Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ''Sonuç ne olursa olsun sakinliğimizi korumalıyız. Ülkemizde de sürdürülen referandum çalışmalarının da sona ermesinden ötürü mutluyuz'' ifadelerini kullandı.
Almanya'dan referandum hakkında ilk açıklama
16.04.2017 - 21:03 | Son Güncelleme: 16.04.2017 - 21:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya'dan referandum sonuçlarıyla ilgili ilk açıklama geldi.
Etiketler : almanya,referandum,
465320 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/465320.aspx
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