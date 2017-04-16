Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hollandalı İslam ve Türkiye düşmanı politikacı Geert Wilders, kesin olmayan referandum sonucuna dair Twitter'dan edepsiz bir paylaşımda bulundu. Türkiye'deki 'evet' zaferini yediremeyen Wilders, "Türkiye bugün daha fazla islamofaşizmi ve totalitarizmi seçti' diyerek sosyal medyadan nefret kustu.