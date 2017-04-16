Hollandalı İslam ve Türkiye düşmanı politikacı Geert Wilders, kesin olmayan referandum sonucuna dair Twitter'dan edepsiz bir paylaşımda bulundu. Türkiye'deki 'evet' zaferini yediremeyen Wilders, "Türkiye bugün daha fazla islamofaşizmi ve totalitarizmi seçti' diyerek sosyal medyadan nefret kustu.
Hollandalı ırkçı liderden skandal paylaşım
16.04.2017 - 22:37 | Son Güncelleme: 16.04.2017 - 22:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hollanda'da Türkiye düşmanlığı ile prim yapmaya çalışan Geert Wilders, Türkiye'nin bugün referandumda daha fazla İslamofaşizmi seçtiğini söyledi.
Etiketler : wilders,
465339 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/465339.aspx
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