Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'deki anayasa değişikliği ile ilgili açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, "Sonuç her ne olursa olsun, soğukkanlılığımızı korumalı ve temkinli hareket etmeliyiz. Bu denli kıran kırana geçen bir seçim mücadelesinin Almanya'da da sona ermiş olması memnun edici" dedi.

Almanya'da Başbakanlık Dairesi Başkanı Peter Altmaier de Türkiye'deki referandum sonuçlarını ARD televizyonunda değerlendirdi. Alman hükumetinin "özgür ve demokratik yapılmış bir seçimden gelen sonuçları" kabul edeceğini belirten Altmaier, referandumun adil olup olmadığını AGİT ve Avrupa Konseyinin seçim gözlemcilerinin hazırlayacağı raporların göstereceğini ifade etti.