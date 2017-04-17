Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de seçmenin sandık başına giderek anayasa değişikliği için oy kullandığı seçimde, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları da oylarını kullanmıştı. Dün oy verme işleminin ardından yurt dışı seçim sonuçları da açıklandı. Sonuçlara göre, Almanya yüzde 63, Hollanda yüzde 68, Avusturya yüzde 71, Danimarka yüzde 59’la evet derken, Belçika ise yüzde 77 oranında 'Evet' diyerek Avrupa’da en yüksek evet oyu oranına ulaştı. 137 bin seçmene sahip Belçika’da 81 bin 540 seçmenin oy kullanması sonucu yüzde 77 oranında evet oyu çıkması, Belçika’daki 'Evet' diyenlerin yüzünü güldürdü. Referandum sürecinde 'evet' kampanyalarının düzenlenmemesi için çeşitli uygulamaları devreye sokan Hollanda, Almanya ve Fransa’dan gelen sandıklardan da evet çıktı.



27 Mart ile 9 Nisan tarihleri arasında yapılan oylama esnasında büyük bir çalışmaya imza atan Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UETD) Belçika, sonuçların açıklanması sonrası zafer kutlaması yaptı. UETD Belçika merkez binasında yapılan kutlamaya UETD Belçika Başkanı Basir Hamarat, UETD Belçika yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. UETD Belçika Kadın Kolları tarafından kesilen pasta sonrası bir konuşma yapan Başkan Basir Hamarat ekibine teşekkür ederek, başarılı olduklarına vurgu yaparken aynı tempoda çalışmaya devam etmeleri gerektiğinin altını çizdi.



Başkan Basir Hamarat yaptığı konuşmada, “Çok uzun bir maratonun sonuna geldik ve sonuç olarak elhamdülillah istediğimiz sonucu aldık. Belçika ekibi olarak çok güzel bir sonuç aldık, mutluyuz ve huzurluyuz. Devletimiz, milletimiz ve ümmeti Muhammed için hayırlara vesile olur inşallah” dedi. Türkiye ve AK Parti bayrakları ile evet flamaları sallayarak zaferi kutlayan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine slogan atarak Erdoğan'a sevgilerini dile getirdi.