Türkiye’de 55 milyondan fazla seçmen dün sandık başına giderek cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için ’evet’ dedi.Halk oylamasına yüzde 85’in üzerinde katılım sağlandı.Tüm dünya, referandumun yanı sıra Kasım ayında gerçekleştirilen ABD’deki Başkanlık seçimlerini de yakından takip etmişti. Başkanlık seçiminde bu rakam yüzde 54.9’da kalmıştı.
ABD’de genel seçimlere katılım sadece yüzde 54.9 idi
17.04.2017 - 13:29 | Son Güncelleme: 17.04.2017 - 13:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’de dün gerçekleştirilen referanduma katılım yüzde 85’i geçerken, Kasım ayında ABD’de yapılan ve tüm dünyanın merakla takip ettiği ABD’deki Başkanlık seçiminde katılım oranı ise yüzde 54.9’da kalmıştı.
Etiketler : ABD,genel seçimler,Başkanlık seçimi,
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