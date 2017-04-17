Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de 55 milyondan fazla seçmen dün sandık başına giderek cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için ’evet’ dedi.Halk oylamasına yüzde 85’in üzerinde katılım sağlandı.Tüm dünya, referandumun yanı sıra Kasım ayında gerçekleştirilen ABD’deki Başkanlık seçimlerini de yakından takip etmişti. Başkanlık seçiminde bu rakam yüzde 54.9’da kalmıştı.