Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu gibi ana reformlar son zamanlarda toplumları eşit parçalara ayırdığını vurgulayan Avilov, destekçiler ve karşıtlar arasında ortaya çıkan çok yakın sonuçların referandum sonuçlarının meşruiyetini gösterdiğini kaydetti.

Avilov Türkiye’deki anayasa referandumu ile ilgili şöyle konuştu;

“Brexit ve İskoçya referandumlarının deneyimine göre bunun gibi kilit reformlar toplumları eşit kısımlara bölüyor. Ve onlara çok benzer olan Türkiye’de elde edilen sonuç referandumun meşru olduğunu kanıtlıyor. Türkiye’nin son yıllardaki siyasi durumu istikrarsız koşullarındayken destekçilerin sayısı % 70 ve fazlasını gösterseydi sonuçlara şüpheli diyebilidik . Ama bu sonucun Türk vatandaşlarının gerçek iradesini yansıttığını düşünüyorum”

Avilov, "Adil seçimler için" komitesinin Türkiye’ye gözlemci göndermediğini ama uzmanlarının referandumu uzaktan takip ettiğini kaydetti.