Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırımoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mektupla, anayasa değişikliği halk oylamasından "evet" çıkmasını nedeniyle tebriklerini iletti.

"Anayasa değişikliğinin hayırlara vesile olmasını temenni ederim"

Mektupta, anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasının yüzde 85 gibi bir katılımla başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini hatırlatan Kırımoğlu, böylelikle Türk halkının demokrasiye olan inancını, vatan sevgisini ve sahiplenme duygusunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Kırımoğlu mektubunda, "Demokrasinin gereği, çoğunluğun tercihi ile Türkiye Cumhuriyeti anayasa değişikliğinin hayırlara vesile olmasını temenni eder, Kırım Tatarları adına, sizi ve nezdinizde tüm Türk halkını tebrik ederim.” ifadelerine yer verdi.