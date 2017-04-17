Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alman Bild gazetesine konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'nin idam cezasını geri getirmesinin, Ankara'nın "Avrupa rüyasının bitmesi" ve "onlarca yıldır süren müzakerelerin sonlanması" anlamına geleceğini söyledi.

"KATILIM KONUSUNDAKİ HERHANGİ BİR KARAR GÜNDEMDE OLMAYACAK"

Gabriel, Türkiye'nin AB'den daha da uzaklaşmamasının ise kendi yararına olacağını savundu. "AB'ye katılım konusundaki herhangi bir karar yakın zamanda gündemde olmayacak" diyen Gabriel, her halükârda şu an için üyelik beklentisinde olunmasının gerçekçi olmayacağını, ancak hangi yöne gideceğine dair kararın Türkiye'ye ait olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'Yİ RUSYA YÖNÜNE İTMEYİ ARZU ETMEYİZ"

Gabriel, Türkiye'nin NATO üyeliği konusunda da açıklamalar yaptı. Bakan Gabriel, Türkiye'nin NATO'dan ayrılmasını desteklemediğini söyledi. Bakan, "Bugün de Türkiye'nin bizimle kalmasını istiyoruz, Türkiye'yi siyasi izolasyona sürüklemeyi ve Rusya yönüne itmeyi arzu etmiyoruz" dedi.

ERDOĞAN: BİZİ TEHDİT EDEN AB İÇİN DE REFERANDUM YAPARIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam Beştepe'de yaptığı konuşmada referandumda 'hayır' için çalışan bazı AB ülkelerinin, AB üyelik görüşmelerini dondurmakla tehdit ettiğini belirterek "Her şeyden önce bu, onların vereceği bir karar değil. Ama bizim için bu çok da önemli değil. Yeter ki AB bu kararını versin ve bize tebliğ etsin. Yapsınlar. Bakıyorsun bir tane raportör bir rapor yazıyor. Fakat bu tür raportörleri barındıranlara ben teessüf ediyorum. 54 sene AB kapısında bizi beklettiler. Otururuz, konuşuruz. Bir güven oylaması da onun için yaparız. İngiltere brexit yaptı. Kurucusu olduğu AB'den çıkıyor. Norveç çıktı. Kararı verecek mercii millettir. Gideriz milletimize, millet ne karar veriyor biz de ona uyarız" demişti.