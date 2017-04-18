Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan Haber Ajansı SPA'ya göre, Kral Selman Yardım ve İnsani İşler Merkezi Genel Danışmanı Abdullah bin Abdulaziz er-Rabia, ülkesinin Yemen'de savaştan kaçan 600 binden fazla kişiyi kabul ettiğini, Yemen'in tüm illerinde anne ve çocuk sağlığı, sosyal programlar, su ve çevrenin ıslahı, gıda güvenliği ve barınma alanlarında 124 program yürüttüğünü ifade etti.

Merkezin tarafsız bir şekilde çalıştığını ve Husilerin kontrolü altındaki bölgelere bile insani yardım ulaştırdığını aktaran Rabia, merkez olarak tüm illerdeki sağlık kurumlarının çalışmasına devam etmesine özen gösterdiklerini, bu bağlamda Hacce ilinde Suudi Arabistan Hastanesi, Saada ilinde de Es-Selam Hastanesi'nin hazır hale getirilmesi projesine devam ettiklerini, Husilerin kontrolündeki başkent Sana'daki sağlık kurumları ile Taiz'deki Askeri Hastane ve Es-Sevra Hastanesi, Aden ve Marib hastanelerine de ilaç ve diğer tıbbi malzeme desteği sağladıklarını kaydetti.

Birleşmş Milletler (BM) verilerine göre, Yemen'de yaşanan savaş nedeniyle 3 milyon kişi ülke içinde yer değiştirirken yaklaşık 170 bin kişi başta Suudi Arabistan olmak üzere komşu ülkelere kaçtı.