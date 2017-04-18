Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail askerleri El Halil'de Hamas'ın kentteki öğrenci yapılanmasına mali destek sağladığı tespit edilen üç ticari alanı alanı kapattı." ifadesine yer verildi.

Dükkanların sahipleriyle ilgili herhangi bir bilgiye yer verilmeyen açıklamada, söz konusu öğrenci grubunun Hamas lehine Filistinli gençleri örgütlediği ileri sürüldü.

Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde öğrenci faaliyetleri yürüten "İslami Blok" adlı öğrenci yapılanması, İsrail askerlerinin baskılarına maruz kalıyor, çalışmaları yasaklanıyor ve blok üyesi birçok öğrenci gözaltına alınıyor.

İslami Blok'un internet sitesinde, Batı Şeria'daki Filistin üniversitelerinde öğrenim gören yaklaşık 200 üyesinin İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı veya tutuklandığı bilgisi paylaşıldı.