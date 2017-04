Türkiye Gazetesi

BBC'nin yayınladığı grafikte, Kuzey Kore'nin menzili sekiz bin metreye ulaşabilen Taepodong 2 füzesinin ABD ve İngiltere'yi vurabileceği görülüyor. Avrupa'nın tümünü tehdit eden füzenin menzilinde Türkiye de bulunuyor. CNN International, gelişmeleri 'Savaş her an başlayabilir' manşetiyle duyurdu.

Güney Kore-Kuzey Kore sınırına giderek Pyongyang yönetimine ABD'nin sabrının bittiğini söyleyen Başkan Yardımcısı Pence, bugün Japonya'da.

Geçen hafta yola çıkan ABD'nin ünlü uçak gemisi USS Carl Vinson ve beraberindeki savaş gemilerinin, bugün bölgeye ulaşması bekleniyor.

ABD ile savaşın eşiğine gelen Kuzey Kore, tehdit dozunu artırıyor. Dün peş peşe dünyanın en büyük haber ağlarına röportaj veren Pyongyang yönetimi, yeni dönemde haftalık, aylık ve yıllık füze denemesi yapacağını ilan etti.

BBC'ye konuşan Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Han Song-ryol, füze denemelerini sürdüreceklerini belirterek "Eğer ABD bize karşı askeri saldırı planlıyorsa, buna kendi tarz ve yöntemlerimizle, önleyici nükleer saldırıyla karşılık vereceğiz" dedi.

Bir diğer Dışişleri Bakan Yardımcısı Sin Hong-chol ise, Al Jazeera'ya verdiği özel röportajda ülkenin en üst düzey alarm seviyesine geçtiğini açıkladı. Washington yönetimine nükleer silahların bir illüzyon olmadığı uyarısını yapan Sin, "Trump yönetimi dünyaya gözlerini açarak bakmalı. Dikte etme zamanı bitmiştir" dedi. Sin, bölgeye yaklaşmakta olan ABD savaş gemilerinden herhangi bir tehdit farkedilmesi halinde Kuzey Kore ordusunun acımasız bir saldırıya geçeceğini söyledi.

Kuzey Kore'nin Birleşmiş Millletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Kim In Ryong ise, termonükleer savaşın her an çıkabileceğini söyledi. BM'de basın toplantısı düzenleyen Kim, Pyongyang'ın her türlü savaşa karşılık vermeye hazır olduğunu açıkladı.

Güney Kore'den sonra Japonya'ya gitti

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Güney Kore'ye ani ziyaretinin ardından bir başka müttefiki Japonya'ya geçti. Pence ve ailesini taşıyan uçak, Ayase kıyılarındaki Atsugi deniz üssüne indi.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile görüşen Pence, Washington ve müttefiklerinin birlikte Kuzey Kore tehdidine karşı birlikte barışçıl bir çözüm bulmaya çalışacaklarını söyledi.

Abe ile öğle yemeği yemeden önce konuşan ABD Başkan Yardımcısı, Japonya'ya tehditlere karşı güvence verdi ve "Yüzde yüz sizinleyiz" dedi.

Dünyada benzeri bulunmayan Güney Kore-Kuzey Kore sınırındaki Panmunjom köyünü ziyaret eden Pence, burada Pyongyang yönetimine Washington'ın sabrının bittiğini altını çizerek söylemişti. ABD Başkan Yardımcısı, "Trump'ı test etmeyin. ABD ve müttefikleri, hedeflerine ya barışçıl yollarla ya da en nihayetinde ne gerekiyorsa onu yaparak ulaşacaktır" dedi.

Uçak gemisi varmak üzere

Geçen hafta yola çıkan ABD'nin ünlü uçak gemisi USS Carl Vinson ve beraberindeki savaş gemilerinin, bugün bölgeye ulaşması bekleniyor. Güney Kore'nin Yonhap haber ajası, Pentagon'un USS Nimitz ve USS Ronald Reagan uçak gemilerini de Kore kıyılarına gönderdiğini bildiriyor.

Çin kamyonlarıyla füze gösterisi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, büyükbabası Kim Il Sung’un doğum gününde yeni bir balistik füze fırlatmış ancak deneme başarısız olmuştu. Pyongyang yönetimi, dev kutlamalara sahne olan Güneşin Günü'nde ayrıca iki yeni füzesini de geçit töreninde sergilemişti.

Reuters haber ajansı, füzelerin yüklendiği kamyonların Çin malı olduğunu aktarıyor. Güney Kore resmi medyasına göre, BM ambargosuna rağmen Çin firması Sinotruk Pyongyang'a kamyon sattı.

İki haftadır tüm dünyanın soluğunu tutarak takip ettiği gerilimde, Kuzey Kore birçok kez ABD'ye nükleer yanıt verebileceğini duyurdu. ABD'nin yoğun baskısı altındaki Çin ise, müttefiki Kuzey Kore'nin bir hata yapmamasını istiyor.

Pyongyang yönetimi, son aylarda peş peşe füze denemeleri gerçekleştirdi ve füzelerden bazıları Japon Denizi'ne düştü. 6 Mart'ta aynı anda fırlatılan dört balistik füze denize düşmeden önce yaklaşık bin kilometre uçmuştu. Söz konusu denemeden saatler sonra ABD Güney Kore'ye füze savunma sistemi THAAD'ı yerleştirmişti.

Kuzey Kore, son nükleer denemesini geçtiğimiz yıl 9 Eylül tarihinde yaptı. Birleşmiş Milletler kararları, Pyongyang yönetiminin füze ya da nükleer test gerçekleştirmesini yasaklıyor.

Kaynak : Milliyet