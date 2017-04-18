Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Boşnak Kongresi Başkanı Mustafa Ceric, Türkiye'de yapılan anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında, resmi olmayan sonuçlara göre sandıktan "Evet" kararı çıkmasına ilişkin, "Halk oylaması sadece Türkiye için değil, İslam dünyası ve Avrupa için de tarihi öneme sahip." dedi.

Halk oylamasına ilişkin yazılı bir açıklama yayınlayan Ceric, iki ülke arasındaki duygusal bağlara işaret ederek, sonucun Bosna Hersek için de önemli olduğunu belirtti.

Caric, "Zira Türkiye barış, istikrar ve birlik içinde olduğu sürece, Balkanlar'da da barış ve istikrarın sorumluluğunu alma bilincinde olacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bir dönüm noktasında bulunduğunu kaydeden Ceric, "Mevcut anayasa, başarılı bir darbenin sonucuydu. Bu anayasa değişiklikleri ise başarısız bir darbe girişiminin sonucudur. Burada büyük fark var. Türkler, attıkları adımların artık farkında." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin nihayet, Avrupa ve Batı kompleksinden kurtulduğunu savunan Ceric, açıklamasına şöyle devam etti:

"Türkiye, Mustafa Kemal Atatürk döneminden itibaren Batı kültürü ve medeniyetine sadakatini göstermeye çalışmasına rağmen hala Türk korkusunu yenemeyen Avrupa'nın, kendisi hakkında ne düşündüğünü artık dikkate almamaya başlıyor. Avrupa'nın ne siyasi ne de ahlaki bakımdan Türkiye'yi eleştirme hakkı var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtemel siyasi ve anayasal hatalarının suçlusu Avrupa'dır, zira Avrupa demokratik Müslüman bir ülkeye ve demokratik yollarla seçilen Müslüman siyasilere yaklaşımını değiştirebilecek durumda değildir. Müslüman ülkelere lider dayatmak veya devirmek artık işe yaramıyor. Avrupa, farkında olmadan Türkiye'yi kaybetti. Türkiye Avrupa'yı kaybetmedi. Zaten Türkiye Avrupa'ya hiçbir zaman sahip olmamıştı. Avrupa, Müslümanlardan onların yasal yollarla seçilmiş siyasi liderlerini alıkoymaya alışmıştı. Avrupa Türklerden Erdoğan'ı almak istediği için Erdoğan da şimdi Türkiye'yi Avrupa'dan alıyor."

Türkiye'nin Suudi Arabistan ile ittifakının, Ortadoğu için olduğu kadar tüm İslam dünyası açısından da önemli olduğunu belirten Ceric, "Bu nedenle halk oylaması sadece Türkiye için değil, İslam dünyası ve Avrupa için de tarihi öneme sahip." değerlendirmesini yaptı.