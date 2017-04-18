Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Resmi temaslarda bulunmak üzere Astana'ya gelen Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov, Kazak mevkidaşı Nazarbayev tarafından Akorda Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

İki liderin, baş başa görüşmelerinin ardından heyetler arası toplantı yapıldı.

Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Nazarbayev, son 25 yılda iki ülke arasında karşılıklı anlayışın hakim olduğunu belirterek, "Ülkelerimiz arasında hiçbir zaman çözülmemiş sorunlar olmadı. İlişkileri kurduğumuzdan beri böyle devam ediyor. Uluslararası düzeyde Türkmenistan'ın inisiyatiflerini destekliyoruz ve dış siyasette iş birliği yapıyoruz." dedi.

Nazarbayev, Türkmenistan'ın, Kazakistan'ın bölgedeki önemli ortak ve müttefiği olduğuna dikkati çekerek, "Eski çağlardan beri bizi ortak tarihi kökümüz, dilimiz ve dinimiz birleştiriyor. Transit ve ulaştırma, enerji ve başka alanlardaki iş birliğimiz gelişiyor." şeklinde konuştu.

Görüşmeler kapsamında, Kazakistan ile Türkmenistan arasında stratejik ortaklık anlaşmasının imzalanmasıyla ilişkilerin yeni kalkınma seviyesine çıkacağını söyleyen Nazarbayev, "Biz ülkelerimiz arasındaki tüm sınır sorunlarını çözüyoruz ve bu iki ülke hiçbir sınır sorunu olmayan tek ülke olacaktır." ifadesini kullandı.

Nazarbayev, iki ülke arasındaki dostluk ilişkileri sayesinde Kazakistan üzerinden Türkmenistan-İran demiryolu hattı projesi gibi ortak projelerin başarıyla uygulandığını hatırlatarak, "Şu an İpek Yolu'nu görüşüyoruz. Bununla ilgili 15 Mayıs'ta Pekin'deki Tek Kuşak Tek Yol Forumu'nda görüşülecek. Bu önemli güzergah olarak ele alınıyor. Bizim hedefimiz bunu büyük içerikle doldurmaktır." diye konuştu.

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov da Kazakistan ile uluslararası arenadaki perspektiflerinin aynı olduğunu söyleyerek, "Bunlar sadece bölgedeki değil tüm dünyadaki barış, istikrar ve güvenlik konularıdır. Örneğin biz Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve başka uluslararası yapılarla 'açık kapı' siyaseti yürütüyoruz." dedi.

Görüşmelerin ardından iki ülke arasında stratejik ortaklık iş birliği, devlet sınırlarının belirlenmesi, iki ülke hükümet komisyonları arası iş birliği, gizli bilgilerin karşılıklı korunmasına yönelik anlaşmaların yanı sıra Astana ile Aşkabat arasında kardeşlik bağların kurulması, Kazakistan Ulusal Girişimciler ve İşverenler Birliği ile Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odaları arasında da iş birliği anlaşmaları imzalandı.