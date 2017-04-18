Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

rak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde bir modacı tarafından yaklaşık 6 aylık bir çalışma sonucu 600 metre kumaş kullanılarak 200 metre uzunluğunda gelinlik dikildi.

İranlı manken Çunur Muhammed tarafından giyilen 200 metre uzunluğundaki gelinlik, yaklaşık 6 saat boyunca Erbil kentinin Sami Abdurrahman Parkı'nda gösterildi. Gelinliğe çevredeki kadınlar özel ilgi göstererek fotoğraf çekti.

Özel tasarım gelinliği giyen Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Modacı arkadaşım tarafından tasarlanan gelinliği giymek için İran'dan geldim. Bu gelinlik için 600 metre kumaş kullanıldı ve 200 metre uzunluğunda." dedi.

Gelinliği giymekten çok mutlu olduğunu dile getiren Muhammed, yaklaşık 6 saat boyunca ayakta kalmasına rağmen hiç yorulmadığını söyledi.

Muhammed, gelinliğin yaklaşık 6 aylık uğraştan sonra başarılı bir şekilde hazırladığını ifade etti.