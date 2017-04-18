Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında milletvekillerinin Suriye’deki gelişmelere ilişkin sorularını yanıtladı.

Oturumda söz alan Muhafazakar Parti milletvekili Sarah Wollaston, Johnson’a, "Cani bir savaş suçlusunu desteklemekte Esma Esad’ın oynadığı propaganda rolü dikkate alındığında, bu davranışın İngiliz vatandaşlığıyla bağdaşmadığı mesajını net bir şekilde verebilmemiz için sayın Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı ile Esma Esad’a ilişkin görüşmeleri konusunda parlamentoyu bilgilendirebilir mi?” sorusunu yöneltti.

"Tekil vatandaşlık dosyalarını görüşmüyoruz"

Wollaston'ın sorusu üzerine Johnson, "Tekil vatandaşlık dosyalarını görüşmüyoruz ancak milletvekili arkadaşımın kaygılarını anlıyorum. Şunu kesinlikle söyleyebilirim ki Esma Esad da tıpkı kocası gibi İngiltere’nin yaptırım listesinde yer alıyor.” yanıtını verdi.

Bazı İngiliz milletvekilleri, İçişleri Bakanı Amber Rudd'a bir mektup göndererek Esma Esad'ın, Suriye rejiminin barbarca ve kanlı eylemlerini savunmayı sürdürmesi halinde İngiliz vatandaşlığından çıkarılması çağrısında bulunmuştu.

Londra'da doğup büyüyen Esma Esad'ın hem İngiltere hem de Suriye vatandaşlığı bulunuyor.