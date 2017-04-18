Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) 15 üyenin onayıyla kabul edilen basın bildirisinde, Halep'in batısındaki Raşidin'de Fua ve Kefreya'dan tahliye edilenleri hedef alan saldırı kınandı.

Saldırıda çoğu çocuk en az 126 kişinin öldüğü belirtilen bildiride, kurbanların ailelerine taziye dilekleri sunularak sivillere yapılan hiçbir saldırının kabul edilemeyeceği vurgulandı.

Bildiride, söz konusu terör saldırısının faillerinin bulunarak yargı önüne çıkarılması istendi.

"BM, tahliye anlaşmasında bir taraf değil"

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, tahliye konvoyuna düzenlenen saldırının, "muhtemelen savaş suçu" olduğunu bildirmişti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, konuya ilişkin AA'nın sorusu üzerine yaptığı açıklamada, BM'nin tahliye anlaşmasının bir tarafı olmadığını, dolayısıyla sahada gözlemcilerinin bulunmadığını söyledi.