Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin Humus ilinde Beşşar Esed rejimi kuşatmasındaki Vaer semtinden tahliye edilen sivil ve askeri unsurların yer aldığı 5. kafile, Cerablus ilçesine ulaştı.

Humus ilinin merkez semtlerinden Vaer'den dün akşam saatlerinde hareket eden 5. kafiledeki 2 bin 124 kişi, Halep'in kuzeydoğusunda, Türkiye sınırında Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Cerablus ilçesine ulaştı.

"2 bin 124 kişi Zoğara kampına yerleştirildi

510'u çocuk, 275'i kadın olmak üzere toplam bin 874 sivil ve 250 askeri muhalif, Cerablus'taki Zoğara kampına yerleştirildi.

İnsan Hak ve Hürriyetler (İHH) İnsani Yardım Vakfı, muhaliflerin bölgesine giriş yapan kafileye gıda yardımı yaptı.

Vaer'den mart ayında başlayan tahliyeler kapsamında çıkarılan ilk iki kafile, Cerablus'ta kurulan kamplara götürülmüştü.

3. kafile, İdlib kırsalındaki geçici barınma merkezlerine, 9 Nisan'da çıkan 4. kafile de Cerablus'taki Zoğara kampına yerleştirilmişti.