Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında, Suriye’deki gelişmelere ilişkin milletvekillerine bilgi verdi.



Suriye’de İdlib kentinin Han Şeyhun beldesinde 4 Nisan’da yaşanan kimyasal silah saldırısıyla ilgili olguların karartılmasına yönelik kasıtlı gayretler olduğunu anlatan Johnson, saldırıdan sonra oluşan çukurda bulunan kovan parçaları üzerinde yapılan incelemelerde Esad rejiminin kullandığı bilinen sarin gazına rastlandığını söyledi.



Kimyasal silahların depolandığı bilinen Şayrat üssünden kalkan Suriye'ye ait iki uçağın olay sırasında Han Şeyhun üzerinde olduğunun görgü tanıklarınca doğrulandığını anlatan Johnson, “Kurbanlardan alınan örnekler nihai bir şekilde sarin gazına maruz kaldıklarını gösterdiğine göre bundan sadece bir tek sonuç çıkıyor, o da Esed rejiminin hemen hemen kesin bir biçimde kendi halkına karşı gaz kullandığıdır." diye konuştu.



Rusya'ya çağrı



BM’nin, Esad rejiminin 2014 ve 2015’te üç kez kimyasal saldırı gerçekleştirdiğini daha önce tespit ettiğini hatırlatan Johnson, rejimin cezalandırılmasını Rusya’nın engellediğini söyledi.



İngiltere’nin, Rusya’nın Suriye’deki çıkarlarını engellemeye niyeti olmadığını belirten Johnson, şunları söyledi:



"Ancak Rusya’nın Suriye’deki konumu Esad’a bağımlı değil. Rusya’yı, Esad’a verdiği körü körüne desteği sona erdirmeye çağırıyorum. Gaz saldırılarını ve varil bombalarını durdurun, ihtiyacı olanlara yardımın ulaşmasına izin verin, gerçek bir ateşkes sağlayın ve Esad’sız bir rejime doğru siyasi geçiş sürecini başlatın."



ABD’nin Suriye’ye yönelik hava operasyonunun bu ülkedeki çıkmazı bitirmek ve siyasi çözüme yol açmak için bir fırsat teşkil ettiğini ifade eden Johnson, "Bu, ancak Rusya’nın Esad’ı müzakere masasına getirmesiyle ve Suriye’de barış için tek şansı temsil eden yeni bir hükümete geçişin başlamasıyla olabilir." ifadelerini kullandı.