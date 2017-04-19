Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Güney Sudanlı ayrılıkçılar, 10'a yakın Birleşmiş Milletler (BM) personelini rehin aldı.

BM İstikrar Misyonunun (MONUSCO), Kuzey Kivu eyaleti Temsilcisi Daniel Ruiz, AA muhabirine açıklamasında, Munigi bölgesindeki MONUSCO yerleşkesinde yaklaşık 10 BM personelinin Güney Sudanlı ayrılıkçılar tarafından rehin alındığını bildirdi.

Ayrılıkçıların, ülkelerine geri dönmemek için personelleri alıkoyduğunu belirten Ruiz, Uganda, Kenya veya Etiyopya'ya gitmeyi talep eden ayrılıkçılarla uzlaşmaya çalıştıklarını söyledi.

Munigi kampında yaklaşık 500 Güney Sudanlı ayrılıkçı yaşıyor.

Güney Sudan ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti hükümetleri, geçen hafta eski Devlet Başkanı Yardımcısı Riek Machar'a bağlı Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey örgütünden (SPLM-N) 8 eski ayrılıkçıyı ülkelerine iade etme konusunda anlaşmıştı.