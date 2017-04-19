Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin Başbakanı Li Kıçiang, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile bir araya geldi.

Mogherini ile başkent Pekin'de devlet yönetiminin bulunduğu Congnanhay'da görüşen Başbakan Li, Çin-AB ilişkilerine ve AB'nin uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesine önem verdiklerini söyledi.

"Çin, AB'nin bütünlüğünü destekliyor, birlik, istikrar ve refah içinde olmasını arzu ediyor"

AB ve Pekin yönetimi arasında iş birliğini artırmak istediklerini dile getiren Li, "Çin, AB'nin bütünlüğünü destekliyor, birlik, istikrar ve refah içinde olmasını arzu ediyor." dedi.

Li, ikili yatırım anlaşmalarına ilişkin görüşmeler ve serbest ticaret anlaşmalarına dönük fizibilite çalışmalarını AB ile karşılıklı saygı ve eşitlik çerçevesinde yapmak istediklerini kaydetti.

Pekin yönetiminin AB ile farklılıkları doğru zeminde ele almayı arzuladığını ifade eden Li, tarafların, bölgesel istikrar, dünya barışı, küresel zorluklar, uluslararası yönetişim sisteminin mükemmelleşmesi, adil ve serbest ticaret konularında olumlu mesajlar verdiğine dikkati çekti.

"AB, Çin ile farklılıklarını yapıcı iş birliğiyle ele almak istiyor"

Yüksek Temsilci Mogherini de AB'nin küresel sorumluluklarını yerine getirmeye büyük önem verdiğine işaret ederek, "AB, Çin ile farklılıklarını yapıcı iş birliğiyle ele almak istiyor." diye konuştu.