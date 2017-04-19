Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avusturya, Türkiyede yapılan anayasa değişikliği referandumu sonrasında çifte vatandaş konumundaki Türklere yönelik önlemleri sertleştirmeye hazırlanıyor. Avusturya İçişleri Bakanı Wolfgang Sobotka, Avusturya vatandaşı olduktan sonra yasadışı yollarla yeniden Türk vatandaşı olanlara para cezası verilmesi konusunda hazırlık yapıldığını açıkladı.

Avusturya basınında yer alan haberlere göre, bugün bakanlar kurulu toplantısı öncesinde açıklama yapan Sobotka, yasadışı olarak yeniden Türk vatandaşlığını alanların Avusturya vatandaşlığının iptalinin yanı sıra, gelecekte 5 bin Euro da para cezası vermelerini sağlayacak yasal düzenleme yapacaklarını söyledi. Düzenlemenin federal yasa olarak yapılması öngörülürken, taslak metnin mayıs ayı başında hazır olması bekleniyor.

Kurier gazetesi konuya ilişkin internet sayfasında yer verdiği haberde, yakın zamanda Avusturya vatandaşlığına geçen Türklere mektup gönderileceği bilgisini paylaşırken, Avusturya vatandaşlığını alan Türklere yeniden Türk vatandaşlığına geçmeleri durumunda bunu bildirmekle yükümlü oldukları konusunda uyarılacağını da yazdı.

Avusturyada yaşayan Türk vatandaşlarının dörtte üçünün, referandumda evet yönünde oy kullanmasının 70 ve 80li yıllarda uyum konusunda hatalar yapıldığını gösterdiğini kaydeden Sobotka, gelecekte benzer hataların tekrarlanmaması için sığınmacılar konusundaki üst sınırın azaltılması gerektiğini de savundu.