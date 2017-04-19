Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de kuşatma altındaki bölgelerden tahliyeler için Beşşar Esed rejimi ve askeri muhalifler arasında süren görüşmeler sonucunda, Şam ve İdlib'ten toplam 3 bin 700 civarı kişi çıkarıldı.

İdlib'teki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, başkentte rejim kuşatmasındaki Madaya ile kuzeyindeki Bıkkin beldesi, Zebadani ile doğusundaki Cebel Şarki beldesi ve Şam'ın kuzeybatısındaki Ayn el-Fice beldesinden bu sabah saatlerinde tahliyeler gerçekleşti.

10 otobüsle çıkan yaklaşık 700 sivil ve askeri unsur, rejimin Halep'in Ramuse semtindeki kontrol noktasına doğru yol alıyor. Konvoy, kontrolden geçtikten sonra İdlib'e gidecek.

Karşılığında, İdlib'te muhaliflerin rejim güçlerini kuşattığı Fua ve Kefreya'dan da 3 bin sivil ve rejim gücü tahliye edildi. Konvoy, Halep'te muhaliflerin Raşidin semtindeki kontrol noktasına ulaştı.

Şam'daki muhalif bölgelerden çıkanlara ek olarak, 750 mahkumun da rejimin cezaevlerinden salıverilmesi bekleniyor.

Rejim ve askeri muhaliflerin vardığı anlaşma gereği, Madaya, Zebadani, Fua ve Kefreya'dan geçen hafta toplam 7 bin 350 kişi tahliye edilmişti.

Rejimin anlaşmaya uymayarak, Fua ve Kefreya'dan daha fazla kişinin çıkarılması yönündeki baskısı, tahliyelerde sorun oluşturmuştu.

Konvoyların, anlaşmazlığın yaşandığı saatlerde kontrol noktalarındaki bekleyişi sırasında, bombalı saldırı meydana gelmişti. Fua ve Kefreyalı siviller, rejim Kızılayı görevlileri ve konvoyu koruyan askeri muhaliflerden oluşan 100'den fazla kişi ölmüştü. Tahliye operasyonu saldırının ardından tamamlanmıştı. Muhaliflerin kınadığı saldırıyı üstlenen olmamıştı.

Yeni tahliyeler için rejim ve muhalifler arasında görüşmeler sürüyor.