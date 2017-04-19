Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazzeliler, İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklularla dayanışma içinde olduklarını göstermek için çadır kurdu.

Ulusal ve İslami Güçler Komitesi'nin Gazze'deki Seraya Meydanı'nda kurduğu çadırlar, çok sayıda Filistinliyi bir araya getirdi. Çadırların çevresindeki alana Filistinli tutukluların fotoğraflarının yanı sıra "Esirler tehlikede", "Esirlerin acilen serbest bırakılmasını istiyoruz" yazan dövizler yerleştirildi.

Fetih hareketine bağlı Esirler ve Özgürlüğe Kavuşanlar Komitesi Sözcüsü Neşet el-Vahidi burada yaptığı konuşmada, "İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek vermeyi ve onlarla dayanışma içerisinde olmayı sürdüreceğiz. Esirler meselesi Filistin'in temel sabitelerinden biridir ve onların özgürlüklerine kavuşturulması vazgeçilemez ulusal bir görevdir." dedi.

Vahidi ayrıca uluslararası insan hakları örgütlerinden "İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinlilerin hayatlarının kurtarılması için derhal harekete geçmelerini" istedi.