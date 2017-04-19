Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'da cumhurbaşkanı seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Cephe (FN) partisinin adayı Marine Le Pen, Fransız sömürgeciliğinin Cezayir'e büyük katkısının olduğunu söyledi.

Le Pen, BFM televizyon kanalına verdiği röportajda, Fransa'nın Kuzey Afrika ve diğer bölgelerde uyguladığı sömürgeci geçmişi hakkında açıklamalarda bulunarak, "Sömürgecilik Cezayir'e çok şey kazandırdı. İyi niyetli olan Cezayirliler de bunu kabul ediyor." dedi.

Fransa'nın yeterince sahip çıkmadığını öne sürdüğü Cezayir'e gönderilenleri ve harkileri (Fransa için savaşan Cezayirliler) savunduğunu ifade eden Le Pen, harkilerin Cezayir'de korkunç şartlarda kamplara yerleştirildiğini iddia etti.

Sosyalist Partinin eski Ekonomi Bakanı ve cumhurbaşkanı seçimlerinde bağımsız aday olan Emmanuel Macron da iki ay önce Cezayir ziyareti sırasında sömürgecilik hakkında açıklama yapmıştı. Macron, "Sömürgecilik Fransa tarihinin bir parçasıdır ve insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur." demişti.

Merkez sağın cumhurbaşkanı adayı François Fillon da geçen yıl yaptığı bir konuşmada, ülkesinin sömürü için değil, kültür ve medeniyet için diğer ülkelere açıldığını ileri sürmüş, "Fransa, Afrika ülkeleriyle kültürünü paylaştığı için suç işlemiş olamaz." ifadesini kullanmıştı.

Fransa'da bu pazar yapılacak ve 11 adayın yarışacağı cumhurbaşkanı seçiminde salt çoğunluk sağlanamazsa, ikinci tur oylama, en çok oyu alan iki aday arasında 7 Mayıs'ta gerçekleşecek.

Anketler, Le Pen'in ilk turu rahatça geçip ikinci tura kalacağını gösteriyor.