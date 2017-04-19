Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sputnik'in haberine göre Rossiya 24 televizyonuna konuşan Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, Türkiye'nin buğday da dahil olmak üzere bazı tarım ürünlerinin Rusya'dan alımının sınırlamasına ilişkin olarak, ''Bunu beklemiyorduk. Sırtımızdan bıçaklandık. Türkiye ile ilişkilerimizin normalleşmesini umuyoruz'' dedi.

"KÖTÜ AMA KRİTİK DEĞİL"

Tkaçev şöyle devam etti:

"Rusya'nın, Türkiye'nin buğday almamasına dayanamayacağı söylenemez. Zira kendimize yeni pazarlar bulacağız. Fakat sağduyunun kazanacağından eminim. Türkiye de Rus buğdayıyla ilgileniyor."

Türkiye'ye ürünlerini gönderemeyecek olmaları nedeniyle Rus tarımcıların 1.3 ya da 1.5 milyar dolarlık bir kayba uğrayacağını tahmin ettiklerini de kaydeden Tkaçev, "Bu bizim için kötü fakat kritik değil. En kötü olasılıkla kendimize yeni pazarlar bulacağız. Ancak (Türkiye ile) uzlaşı bulunacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

"DOMATES ALMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"

Rus tarım denetçileri, denetlenen Türk üreticilerden domates alınmasından yana Tkaçev ayrıca, Türkiye'den domates almaya yeniden başlamayı planlamadıklarını belirtti.

Bakan "Yönetimin tavrı şöyle: Hayır, domates pazarımızı Türk üreticilere açmayı planlamıyoruz. Her şeyden önce yerli (domates) üreticilerini destekleyeceğiz" dedi.