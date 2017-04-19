Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BM İstikrar Misyonu (MONUSCO) sözcülerinden Charles Antoine Bambara, düzenlediği basın toplantısında, Munigi bölgesindeki MONUSCO yerleşkesinde Güney Sudanlı ayrılıkçılar tarafından rehin alınan BM personeli 16 kişinin serbest bırakıldığını ifade etti.

BM personelinin uzlaşma sonucunda salıverildiğini söyleyen Bambara, bunun karşılığında ayrılıkçılara hiçbir vaatte bulunulmadığını bildirdi.

MONUSCO Kuzey Kivu eyaleti Temsilcisi Daniel Ruiz, 100'e yakın Güney Sudanlı ayrılıkçının ülkelerine geri dönmemek için BM personelini alıkoyduğunu duyurmuştu. Ruiz ayrıca, Uganda, Kenya veya Etiyopya'ya gitmeyi talep eden ayrılıkçılarla uzlaşmaya çalıştıklarını açıklamıştı.